Vertenza Abramo: “no alla rassegnazione”, blitz sotto il mega-palco sponsorizzato da Tim

Secondo giorno di sciopero per i lavoratori della Abramo Customer Care per la decisione, annunciata dall’azienda, di mettere in cassa integrazione a zero ore 493 dipendenti (QUI) del servizio consumer dopo il mancato rinnovo della commessa da parte della Tim.

Una giornata, quella di oggi, che si è caratterizzata per il blitz da parte di un gruppo di dipendenti che, stamattina, poco dopo le 11, hanno esposto uno striscione proprio sotto l’enorme palco sistemato in piazza Pitagora e che ospiterà la trasmissione nazionale della Rai, “L’Anno che Verrà”, che andrà in onda in diretta nella serata di capodanno (QUI).

Così come hanno spiegato i manifestanti, l’intenzione è quella di attirare l’attenzione sulla loro vertenza soprattutto da parte della Regione, che ha voluto a Crotone il grande evento televisivo.

Durante la permanenza in piazza Pitagora, i lavoratori hanno esposto uno striscione con un’invocazione eloquente: “Il lavoro è un diritto non una concessione: noi non ci arrendiamo alla rassegnazione”.

Hanno poi sottolineato che la loro scelta di recarsi sotto il mega palco, deriva anche dal fatto che proprio la Tim è tra i principali sponsor del grande evento; la stessa società telefonica che non ha rinnovato la commessa alla Abramo.

C’è attesa, intanto, per l’incontro di domani mattina in cittadella Regionale, col presidente Roberto Occhiuto che ha convocato le segreterie regionali dei sindacati proprio per discutere della vertenza.

La restante parte dei lavoratori, invece, ha continuato il sit-in davanti alla sede della società, invocando l’aiuto delle istituzioni per evitare ancor più gravi conseguenza con l’anno nuovo in termini, evidentemente, di perdita di posti di lavoro.

Nel frattempo, ad esprimere solidarietà ai manifestanti, dislocati non solo su Crotone, ma anche nei territori di Catanzaro e Cosenza, sono anche i sindaci del capoluogo di regione, Nicola Fiorita; ed i colleghi di Cosenza, Francesco Caruso, e Crotone, Vincenzo Voce, che chiedono interventi immediati.

Un’interrogazione al Ministro al Lavoro, poi, è stata depositata dalla parlamentare Laura Orrico, coordinatore regione del M5S, insieme alla coordinatrice provinciale Elisabetta Barbuto.