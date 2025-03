Vertenza Abramo, Konecta rassicura: assunzioni Lap entro Pasqua

Il tavolo in Regione

L’azienda Konecta conferma di voler rispettare quanto sancito nell'accordo ministeriale del 19 dicembre scorso, e quindi di procedere all’assunzione, entro Pasqua, dei lavoratori cosiddetti Lap della Abramo Customer Care, ma ha rimandato ad un incontro tecnico con i sindacati regionali che si terrà nei primi dieci giorni del mese prossimo e che dovrà definirne tempi e modalità.

È quanto è emerso a conclusione dell’incontro che ieri sera si è tenuto presso gli uffici del dipartimento lavoro della Regione Calabria, un tavolo politico che aveva lo scopo di trovare una soluzione che potesse dare una prospettiva stabile ad un perimetro di lavoratori considerato tra i più fragili e precari del settore.

Alla riunione erano presenti l'Assessore al lavoro Giovanni Calabrese insieme al dipartimento lavoro e crisi di impresa, la stessa Konecta ed i Segretari Generali regionali di Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil e Ugl Telecomunicazioni.

Durante l'incontro è stato fatto un excursus della vertenza, della sua evoluzione fino al tavolo di ieri, analizzando i punti di forza e di debolezza di quanto fatto per poter applicare eventuali correttivi e far sì che i progetti messi in campo diano una effettiva stabilità ai lavoratori ed al lavoro.

In questo contesto è stata quindi affrontata l'ultima parte della ormai quasi ex-vertenza Abramo riguardante i lavoratori a progetto in forza fino al 31 ottobre 2024.

Prendendo atto di quanto garantito dall'azienda in sede istituzionale, è stato così steso un verbale e si è rinviata la riunione al tavolo tecnico per sottoscrivere un accordo specifico che contengo quanto discusso.