Aste giudiziarie condizionate, scatta la confisca: sigilli a beni per 700mila euro

Un patrimonio del valore stimato in circa settecentomila euro è stato confiscati stamani dalla Guardia di Finanza di Catanzaro: si tratta di beni immobili composti da cinque abitazioni e due terreni ritenuti nella disponibilità diretto ed indiretta del presunto capo di una organizzazione che avrebbe condizionato per oltre un decennio delle vendite giudiziarie – così com ernregebbe da una precedente indagine delle stesse fiamme.

Secondo gli accertamenti patrimoniali svolti dai militari a carico dell’uomo, che è considerato vicino alle consorterie criminali locali, oltre che gravato da numerosi precedenti penali, i beni cautelati sono risultati sproporzionati rispetto alla capacità economica lecita dell’indagato.

La confisca è stata emessa dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Catanzaro su richiesta della Procura della Repubblica di Lamezia Terme.