A Corigliano-Rossano da oggi le finali nazionali di “Csen In Volley 2023”

Corigliano-Rossano ospita oltre 850 pallavolisti da tutta Italia che gareggeranno nei prossimi giorni per aggiudicarsi il titolo di campioni nazionali Csen in Volley 2023.

La kermesse sportiva si terrà da oggi, 1 giugno, e durerà fino a domenica 4 con i match che si svolgeranno tra le 9 e le 18, tutti i giorni, nei cinque campi sportivi limitrofi di Rossano: il Palazzetto Felice Calabró, il Palaeventi, il Palazzetto Murialdo, la palestra dell’ITC Rossano e quella dell'IIS E. Majorana.

"É sempre una grande emozione accogliere questi ragazzi e ritrovarli felici e entusiasti in primis di partecipare. Le finali nazionali del Campionato Nazionale “CSEN in Volley” non rappresentano solo una gara sportiva ma una vera e propria occasione di integrazione tra giovani sportivi, pallavolisti professionisti del domani. Un appuntamento da non perdere ricco di sorprese, emozioni autentiche e tanti tanti sorrisi” spiega Emanuele Turino, responsabile Nazionale CSEN Pallavolo.

Sono sette le categorie in gara: Under 14, Under 16 e Under 18 femminile, Under 17 Maschile, Open Maschile, Open Femminile e Open Misto.

Quest’anno sono circa 50 le squadre partecipanti che si affronteranno nei diversi gironi, tutte affiliate al Comitato Sportivo Educativo Nazionele (CSEN).

Ecco le società che si sfideranno: Antoniana Pescara, Asem, Carbonara (Bari), Conversano (Bari), Corigliano Volley, Europa (Bari), Hidros Caserta, Inkvictus (Roma), Libertas Messina, Monopoli (Bari), Nuova Vesuvio Volley (Napoli), PugliArt & Sport (Bari), Perla di Rossano di Calabria, Rinascita (Roma), Rutigliano (Bari), Sempione (Roma), Smile Team (Napoli), Terlizzi (Bari), Tor di Quinto (Roma), Unime (Messina), Vigata (Agrigento).

Un appuntamento sportivo che anche quest'anno registra il sold out e si rinnova da oltre vent'anni all'insegna della gioia e della sana competizione, per i tanti team che non rinunciano a prenderne parte raggiungendo la città calabrese.

“In tutti i campi di gara prima dello start, faremo osservare alle squadre un minuto di silenzio in memoria delle vittime dell’alluvione in Emilia Romagna. Sono tantissime le novità che abbiamo previsto quest'anno come i contest speciali per le piattaforme social che coinvolgeranno i ragazzi in una sfida all'ultimo like all'insegna della condivisione sulle pagine Fb e Instagram del comitato” conclude Emanuele Turino.

L’inizio del Campionato CSEN in Volley 2023 è previsto per le ore 16 di oggi con lo start delle gare; mentre il 4 giugno, a partire dalle 12.30, ci saranno le Premiazioni finali e saluti conclusivi con la partecipazione del Presidente dello Csen Nazionale, Francesco Proietti.