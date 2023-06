Scopre l’amante della compagna e tenta di estorcergli del denaro: un arresto a Diamante

Un uomo, quarantaduenne di Diamante, è stato tratto in arresto dai Carabinieri di Scalea, dopo essere stato colto in flagranza di reato mentre riceveva una "mazzetta" da 1.600 euro. Una vera e propria estorsione, denunciata dalla vittima che, in un primo momento, avrebbe pensato di far finta di nulla e consegnare il denaro senza fiatare.

Sono stati proprio i Carabinieri a far luce su quanto accaduto: il quarantaduenne infatti avrebbe scoperto il tradimento della propria compagna, decidendo così di affrontare l'amante della donna. Dopo aver scoperto che l'uomo era anche lui già fidanzato, avrebbe chiesto del denaro per tenere nascosta l'intera vicenda.

Mille e seicento euro la cifra pattuita per far passare tutto in sordina. Un ricatto che però non ha avuto vita lunga: la vittima infatti ha deciso di raccontare tutto, facendosi seguire dai militari al momento della consegna della busta con i soldi. Circostanza che ha dunque portato all'arresto dell'uomo colto in flagranza di reato, con l'accusa di estorsione.