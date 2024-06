Aggredisce la madre dopo averle richiesto dei soldi: 19enne finisce in manette

Ha poco più di 19 anni il giovanissimo arrestato, la notte scorsa, dai Carabinieri nell'area urbana di Corigliano, con le pesanti accuse di tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia, il tutto a danno della madre. Un intervento, quello dei militari, reso possibile solo grazie alla richiesta di aiuto partita da alcuni vicini di casa, che nel corso della notte hanno sentito l'ennesimo violento litigio ritenendo così di dover allertare il 112.

Proprio i Carabinieri sono riusciti a raggiungere l'abitazione prima che la situazione degenerasse, fermando il giovanissimo e ricostruendo un quadro familiare difficile, che nell'ultimo periodo era stato contraddistinto da diversi episodi violenti. L'ultimo episodio, scatentante della violenta lite, sarebbe nato dalla richiesta, da parte del ragazzo, di una esigua somma di denaro per saldare un debito.

Il rifiuto della donna ha così adirato il giovanissimo, che avrebbe dunque aggredito la madre. Circostanza che si sarebbe verificata diverse volte in passato, portando la malcapitata a vivere in uno stato di ansia e tensione. Fattori che hanno spinto i militari ad arrestare in flagranza di reato il giovane, trasferendolo nel carcere di Castrovillari.