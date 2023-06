Girifalco, tragedia dopo una fiaccolata: un morto ed un ferito in gravi condizioni

È ancora tutta da chiarire la dinamica del tragico incidente avvenuto la sera del 31 maggio scorso a Girifalco, che ha causato una vittima ed un ferito in gravi condizioni. Si tratta di madre e figlio, investiti da un'auto al termine di una fiaccolata religiosa.

Per la donna, settantaquattrenne originaria del posto ma da tempo residente all'estero, non c'è stato nulla da fare: trasferita in condizioni critiche al Pugliese di Catanzaro, è morta questa mattina a seguito di due gravi traumi - uno cranico ed uno addominale - che non le hanno lasciato scampo.

Il figlio della vittima invece è acora ricoverato in gravi condizioni, dopo aver riportato numerose fratture multiple. Entrambi sono stati subito soccorsi dai presenti, e sul posto è giunta la guardia medica ed il 118. Alla guida del mezzo che avrebbe sbandato investendo i malcapitati vi sarebbe un cinquantenne del posto: indagano le forze dell'ordine per chiarire la dinamica dell'accaduto.