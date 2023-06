Come e perché comprare un condizionatore senza motore esterno

Quando si ha bisogno di un condizionatore non avendo la possibilità di modificare la facciata dell’edificio in cui si vive, la soluzione a cui ricorrere è rappresentata da un modello senza unità esterna. Si tratta di un dispositivo che garantisce il massimo della comodità, anche in virtù del ridotto ingombro che lo caratterizza, adatto quindi anche ad ambienti di piccole dimensioni. Non è mai facile riuscire a trovare il condizionatore più adatto alle proprie esigenze, anche perché le esigenze in questione possono essere molteplici. Tutti, però, vogliono avere la possibilità di rinfrescare i diversi ambienti in tempi rapidi. I climatizzatori privi di unità esterna si distinguono rispetto ai modelli fissi proprio per la loro capacità di adattarsi anche ad ambienti dalla metratura limitata.

Come è fatto un condizionatore senza motore esterno

Se si è interessati a comprare un condizionatore senza motore esterno, è sufficiente fare clic qui per scoprire le migliori offerte a disposizione sul mercato. Ma come è fatto un modello simile? Il motore non si trova sul balcone ma è integrato direttamente all’interno dello split che si trova in casa. L’aria viene ripresa per mezzo di bocchette collocate nel muro, e che non possono essere viste da fuori. Un condizionatore senza unità esterna è uno dei climatizzatori più semplici da installare, con numerosi vantaggi di carattere pratico.

Soluzioni versatili

Se si consultano per i condizionatori senza unità esterna opinioni e recensioni pubblicate su Internet si può notare che il più significativo pregio che viene riconosciuto a questi apparecchi è la versatilità. In effetti le tipologie di design a disposizione sono così numerose che ogni modello è in grado di integrarsi senza difficoltà in qualunque ambiente domestico, riuscendo perfino a metterne in risalto lo stile. I monoblocco, inoltre, consentono di non preoccuparsi dei vincoli di carattere legale e architettonico previsti su alcuni edifici. Al tempo stesso viene meno il problema del rumore che l’unità esterna produce nel momento in cui entra in funzione. Il fatto che non ci sia un motore esterno consente di beneficiare di una manutenzione periodica più comoda e agevole, dal momento che non ci si deve preoccupare di raggiungere il motore, a volte in punti anche inaccessibili.

I punti deboli dei condizionatori senza unità esterna

Prima di scegliere i migliori condizionatori senza unità esterna svantaggi e punti deboli vanno comunque presi in considerazione. Nella maggior parte dei casi il livello di efficienza energetica di questi modelli è più basso rispetto a quello che caratterizza le soluzioni standard, le quali riescono ad arrivare a un livello di potenza più elevato grazie al motore. Inoltre, i condizionatori senza unità esterna, a causa delle loro caratteristiche, vanno installati su un muro che si affaccia sull’esterno, e in genere si rivelano più ingombranti rispetto a un impianto dotato di unità esterna. L’aspetto della rumorosità è un ulteriore elemento da non sottovalutare. È vero che, non essendoci il motore, non si corre il rischio di dare fastidio ai vicini, ma è altrettanto vero che in casa il livello di rumore che viene prodotto è più elevato di quello che proviene dai classici split.

Consigli per l’installazione

Nel caso in cui si debba installare un condizionatore privo di unità esterna non si ha il cruccio di dover integrare un’unità secondaria, cioè quella in cui è presente il motore, in genere collocata all’esterno, per esempio sul balcone o, con il supporto di barre di sostegno, sotto le finestre. Al posto della seconda unità, sulla parete ci sono dei fori che consentono di riprendere l’aria per mezzo di bocchette comunicanti con l’esterno. Si tratta di modelli che riducono i rumori all’esterno, prevenendo qualunque disagio correlato a installazioni complesse. Inoltre si risolve il problema relativo alla tutela delle facciate, che può riguardare soprattutto le abitazioni dei centri storici la cui estetica deve essere salvaguardata. La manutenzione dei condizionatori senza unità esterna è piuttosto semplice, e sono sufficienti interventi poco onerosi per gestire le varie problematiche. Ci sono anche modelli inverter che garantiscono un risparmio significativo dopo aver raggiunto la temperatura desiderata. Certo, la forza di emissione di un dispositivo di questo tipo è minore rispetto a quella che viene garantita da un climatizzatore con unità esterna.