Vibo, intensificati i controlli nelle aree della movida: segnalati in quattro per droga

L'arrivo della stagione estiva ha portato la Questura di Vibo Valentia ad intensificare i controlli su tutto il territorio, con particolare attenzione alle zone della movida ed alle aree di mare. Attività che rientrano nella più vasta operazione di prevenzione della "movida violenta", che vede impegnata la Squadra Mobile, le Volanti, il Reparto Prevenzione Crimine e l'Unità Cinofila, con l'aiuto dei Vigili Urbani.

Nei giorni scorsi sono state segnalate quattro persone in qualità di assuntori di sostanze stupefacenti, in quanto trovati in possesso di modiche quantità di droga. In dettaglio, un fermato è stato trovato in possesso di diverse dosi di marijuana e di una piantina di canapa indiana, mentre altre tre persone sono state trovate in possesso di altre sostanze.

I controlli hanno riguardato anche alcune attività commerciali, come un bar ed un circolo privato: proprio in quest'ultimo è stato scoperto che l'attività vendeva alcolici e superalcolici senza averne l'autorizzazione, motivo per il quale il titolare è stato sanzionato per mille euro.

Complessivamente, sono state controllate 225 persone ed 88 veicoli, uno dei quali è stato sequestrato. I controlli proseguiranno per tutto il periodo estivo.