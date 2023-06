Cirò Marina: chiuse due attività turistico-alberghiere, multate per oltre 92mila euro

I Carabinieri del Comando Provinciale, del Gruppo Forestale e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Crotone, coadiuvati da quelli della Capitaneria di Porto del capoluogo e dell’Ufficio Locale Marittimo di Cirò Marina, hanno eseguito delle verifiche in due strutture turistico-alberghiere di quest’ultimo comune, scoprendo in entrambe più di cinque lavoratori che non avevano sostenuto la prevista visita medica e accertando complessivamente l’impiego di dodici lavoratori in nero su ventinove.

Di questo, poi, uno è risultato percepire il Reddito di Cittadinanza, pertanto nei suoi confronti saranno avviate le procedure per la revoca del beneficio.

In uno dei locali, poi, si è rilevata l’installazione di un sistema di videosorveglianza non autorizzato, l’edificazione sul Demanio Marittimo di alcuni manufatti abusivi, e la presenza del Documento di Valutazione dei Rischi non aggiornato e del relativo scarico nella fogna comunale, regolarmente autorizzato, ma per il quale non erano mai stati versati i relativi contributi.

Al termine delle verifiche, le attività imprenditoriali sono state sospese temporaneamente, in attesa che si regolarizzino normativamente ma gli sono state anche comminate sanzioni economiche, in totale, per oltre 92 mila euro.