Karate internazionale. Emanuele Genovese dell’Akc medaglia di Bronzo a Düsseldorf

Emanuele Genovese

Allo Sporthalle Gymnasium di Düsseldorf, in Germanio, si tenuto oggi il 5th International Düsseldorf Cup 2023 Karate, manifestazione a cui l’Accademia Karate Crotone ha partecipato con Emanuele Genovese nella classe Senior nella doppia categoria -75kg e Open.

I 546 atleti in rappresentanza di 57 Club provenienti da 11 nazioni hanno dato vita ad una giornata piena di sano agonismo. Il crotonese Genovese, dopo un po’ di amaro in bocca per il 5° posto nella categoria 75kg, ha ricaricato il suo orgoglio ed ha ancora una volta lasciato il segno del suo passaggio.

Nella dura categoria Open, ha centrato così una importante medaglia di Bronzo salendo sul terzo gradino del podio che alla fine era così composto: 1° Anisimov Danyil (dell’Académie Karaté Leponc, Belgio); 2° Thomas Bürkle (Tv Papenburg, Germania); 3° Emanuele Genovese (Accademia Karate Crotone, Italia); 4° Al Salman Fallah (Budo Sportschule Goslar, Germania).

Soddisfazione tra le file dei dirigenti e dei tecnici dell’AKC Crotone che si sono complimentati con Emanuele ringraziandolo per aver arricchito il palmares sociale con la medaglia n°306.