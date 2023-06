Reggina Calcio: tribunale omologa ristrutturazione, “chiuso capitolo debiti”

Il Tribunale di Reggio Calabria ha pronunciato la sentenza con cui ha omologato il piano di ristrutturazione della Reggina 1914: lo rende noto la stessa società calcistica sostenendo che i giudici, con questa decisione, hanno pertanto ritenuto che i conti presentati dalla compagine amaranto siano “rigorosi” e che sia congruo il piano di pagamento dei debiti pregressi contratti dalla precedente proprietà.

“Questa sentenza - affermano dalla società - è importante per molti motivi. Da oggi la Reggina chiude definitivamente il capitolo dei debiti del passato, un capitolo che si è trascinato per anni, e ora può guardare con serenità e sicurezza al futuro, dopo molto tempo”.

“Viene definitivamente stabilito che quanto dichiarato in questi mesi in merito alla situazione finanziaria e all'impegno del Club ha sempre corrisposto totalmente alla realtà dei fatti”, ribadiscono dalla Reggina 1914.

Un anno fa Felice Saladini aveva rilevato il Club con l’impegno di dare un futuro alla società e conservare la storia e i valori che l'intera città ha costruito intorno alla squadra.

“Oggi questo progetto è un dato di fatto” viene evidenziato ancora, per un risultato raggiunto “grazie al fondamentale impegno del presidente Marcello Cardona, una solida guida nel percorso di trasparenza e rigore per la Società. Così come è stato indispensabile l’impegno straordinario profuso dalle donne e dagli uomini del nostro Club, con il sostegno dei tifosi, delle istituzioni e del territorio. Oggi inizia un nuovo capitolo della storia della nostra Reggina”.