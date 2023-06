Crotone, Congesi verso la liquidazione: pesa il debito da oltre 24 milioni

Il Consorzio Gestione Servizio Idrico nel Crotonese sarà messo in liquidazione. Una decisione attesa e ratificata formalmente solo nel pomeriggio di ieri, 12 giugno, a seguito di una riunione dei soci alla quale hanno preso parte 11 dei 14 sindaci facenti parte del consorzio.

Consorzio che ha accumulato un debito non indifferente nei confronti della Sorical, che dal 2016 lamenta ammanchi nei pagamenti per la fornitura dell'acqua. Una vicenda nota, visto che Congesi non ha mai riconosciuto i canoni di fornitura dell'acqua e si è sempre rifiutata di pagare quanto richiesto da Sorical, al punto da essere riconosciuto come un "ente inadempiente".

Decisioni che hanno portato ad accumulare un debito complessivo di oltre 24 milioni di euro per la fornitura dell'acqua dal terzo trimestre del 2016 al secondo trimestre del 2020. Una volta ultimato il conteggio, non è improbabile che il debito complessivo superi i 25 milioni di euro, visto anche che il consorzio resterà in funzione almeno fino al 2024, anno in cui dovrebbe partire la nuova gestione targata Arrical.

C'è dunque timore per quella somma che Sorical sicuramente pretenderà dai comuni, in primis quello di Crotone, che vanta una partecipazione al 51% del consorzio. La parte di debito da accollarsi ammonterebbe a poco più di 14 milioni, che ricadrebbero sulle casse dell'ente e, ipoteticamente, sui cittadini.