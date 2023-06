Crotone. L’associazione #Ioresto restaura l’exhibit “Viale di Fibonacci” di Parco Pitagora

Guardare la nostra città con occhi nuovi, scoprire, osservare e interpretare il territorio partendo dai beni comuni, attivarsi in prima persona per migliorare e curare luoghi a volte dimenticati, valorizzandoli e restituendoli alla comunità: questa è la nuova sfida lanciata da #IoResto che da pochi giorni ha completato il lavoro di restauro dell’exhibit Viale di Fibonacci al Museo e Giardini di Pitagora di Crotone.

"#IoResto rappresenta il coraggio di farsi carico di qualcosa di estrema importanza: l’audacia della speranza, dichiara il Presidente Tiziana Paletta. ll nostro percorso è nato dalla voglia di realizzare e promuovere attività culturali finalizzate alla conoscenza ed alla valorizzazione dei luoghi, delle storie, delle tradizioni popolari che si rinnovano ogni giorno; un viaggio attraverso i luoghi raccontati con gli occhi e le memorie delle persone che li vivono”, ha dichiarato Gianni Pitingolo, fondatore dell’associazione".

“Il nostro è un sogno iniziato nel settembre 2018 che giorno dopo giorno è iniziato a diventare realtà. Vogliamo cambiare il modo di vedere le cose, con positività, dare voce alle persone che sono rimaste, creare un ponte, un dialogo con quelle che sono andate via nell’ottica dell’integrazione di vite separate, della riconciliazione, dello scambio generazionale e culturale, per sviluppare percorsi di co-progettazione per riabitare la nostra città e creare nuove politiche di rigenerazione urbana e sociale”, sottolinea l'associazione.

"L’intervento - finanziato da “#IoResto” e realizzato dalla Kro.Eco Srls di Saverio Catrambone - ha contribuito in modo determinante alla valorizzazione di questa opera disfatta nel tempo da ignoti vandali, ora godibile nella sua più totale completezza. A dimostrazione di come siano le persone a fare i luoghi, notevole contributo è quello dell’associazione che, anche nel suo passato, ha inoltre proceduto alla piantumazione di cinque piante di ulivo all’interno del Parco Pitagora, aderendo nel 2020 all’iniziativa “Adotta il Parco” promossa dal Consorzio di Cooperative Sociali Jobel. Interventi come questo dimostrano il valore e l’efficacia della collaborazione tra le associazioni e confermano la straordinaria sensibilità della cittadinanza e del tessuto economico cittadino - nonostante le avversità - per il patrimonio e per la sua tutela", concludono.