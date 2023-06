Automobilismo. Lo Slalom Curinghese prova valida per il Campionato Italiano

Non si è mai fermato il lavoro della Lamezia Motorsport e, dal giorno successivo alla settima edizione, si era già in campo per allestire l'ottava versione dello Slalom Curinghese che si disputerà il 2 e 3 Settembre prossimi.

Una edizione che segna un passo non importante ma importantissimo con la notizia, comunicata a suo tempo, da parte dell’Acisport della titolazione della gara calabrese come prova valida per il Campionato Italiano Slalom 2023.

Un campionato che si sta disputando in tredici date sviluppandosi su tutto il territorio nazionale; dalla Sicilia alle Alpi, per ritornare e chiudere in Sicilia dopo aver toccato dieci regioni. Inoltre l'appuntamento curinghese è inserito nel Challenge Slalom Calabria 2023 organizzato da ASA Castrovillari in tredici appuntamenti.

L'organizzazione che, come dicevamo, non si è mai fermata, in questi giorni ha avuto un'accelerata con l'incontro tenutosi presso la sede comunale di Curinga tra la Lamezia Motorsport e la nuova Amministrazione Comunale.

Un incontro a cui hanno partecipato il Direttore Sportivo, Enzo Rizzo, ed il Direttore Marketing, Sergio Servidone, per la Lamezia Motorsport, mentre dall'altra parte erano presenti il neo Sindaco Elia Carmelo Pallaria, nonché l'ex Sindaco Domenico Pallaria e gli assessori Antonio Maiello ed Angelo Pacileo.

Incontro molto proficuo che ha entusiasmato i protagonisti per le prospettive di un evento storico per la cittadina dell'hinterland lametino.

Sette anni di sacrifici, amore, passione e tanto lavoro hanno portato al premio più bello per chi ama ed organizza gare su quattro ruote e per chi le supporta dal punto di vista logistico ed amministrativo.

“Curinga nel gota delle gare di Slalom è un orgoglio per chi in questi sette anni ci ha sempre creduto e per l'intera cittadinanza che si è sempre dimostrata sensibile e molto accogliente nei confronti dei driver che hanno partecipato alle varie edizioni con nomi altisonanti nel panorama slalomistico” commentano dalla Lamezia Sport.

Una gara che abbinerà sport e turismo per le peculiarità di un territorio che può offrire mare e monti, cultura popolare e di alto profilo, strutture ricettive all'avanguardia e tanta accoglienza come solo i calabresi sanno fare.