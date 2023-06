Ordini provinciali degli Architetti e quelli degli ingegneri compiono 100 anni

Esattamente un secolo fa, la Legge 1395 del 24 giugno 1923 istituiva gli Ordini provinciali degli architetti e quelli degli ingegneri.

L’intera comunità nazionale degli architetti sta proponendo un ampio cartellone di appuntamenti per festeggiare degnamente questa ricorrenza e tra questi non poteva mancare l’impegno dell’Ordine degli architetti catanzaresi.

Tra gli appuntamenti di questa settimana, si è concluso con un eccellente risultato di partecipanti e di contenuti il seminario tenutosi al Lamezia Terme lunedì scorso su Rigenerazione urbana: quale proposta delle professioni per la riduzione del consumo del suolo e per il sostegno dell’esercizio dell’attività professionale a tutela dell’interesse pubblico. (legge regionale della Calabria 7 luglio 2022, n. 25), va in scena oggi alle ore 15 presso la sede dell’Ordine di Catanzaro un seminario di ordine deontologico sull’esperienza ordinistica e sulle attività e prerogative dei Consigli provinciali.

Il seminario vedrà la partecipazione dei presidenti che si sono alternati alla guida dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della prov. di Catanzaro nell’ultimo quarto di secolo che racconteranno il loro percorso all’interno dell’Istituzione consentendo così un quadro dell’evoluzione ordinistica nel corso del tempo. Il seminario diretto e moderato dal presidente in carica, arch. Eros Corapi, vedrà l’intervento dei già presidenti, architetti Francesco Tolomeo, Antonino Renda, Biagio Cantisani e Giuseppe Macrì.

Sempre nel quadro delle attività del centenario si svolgeranno sotto il patrocinio dell’Ordine, in tema dell’annuale appuntamento di Open – studi aperti proprio nelle date del 23 e 24 giugno, una serie di appuntamenti in diversi punti della provincia. In particolare in Catanzaro presso Palazzo Alemanni, in via Giuseppe Sensales, 20 la mostra fotografica Immagini Urbane: Saul Greco e Catanzaro, promossa in forma collettiva da Giulia Brutto (Barbaro 18), Angelo Cafiso e Barbara Corasaniti (ArKstudiodesign+), Vincenzo Guarini, Pasquale Iaconantonio e Fabio Lamanna (Istmo arhitecture), Luca Provenzano (Studio Provenzano s.r.l., Marco Scarpino, Vincenzo Renda ed Oreste Vartellini. A Tiriolo, presso il giardino di palazzo Alemanni sarà visitabile la sede di Cristina Irene Ferragina_architetto. Ancora a Catanzaro, nel quartiere lido, in via Otranto, n.2, si potrà visitare l’allestimento di Officina Mediterranea di Architettura.

Tutti gli appuntamenti, le sedi e gli orari sono disponibili sulla pagina https://studiaperti/category/catanzaro. Gli architetti vi aspettano presso la sede dell’Ordine provinciale e presso i loro studi, per festeggiare assieme questo secolo di apporto della nostra comunità all’intero paese".