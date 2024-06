Strategie sostenibili, alla conferenza di Atene c’è anche l’Architetto Riverso

Antonio Riverso

Si terrà il 13 e 14 giugno ad Atene la conferenza internazionale “Redefining the future horizons: Planning Sustainable Strategies for Tomorrow”.

In un momento storico in cui temi della sostenibilità ambientale e della crisi climatica sono di capitale importanza, iniziative come questa, che puntano sulle sfide legate alla creazione di un ambiente sostenibile e alla protezione delle infrastrutture, attraverso relatori di primo livello tra cui l’Architetto Antonio Riverso, dell'Ordine di Catanzaro.



"Ancora una volta lo spessore internazionale del nostro iscritto, già vice presidente dell'UIA (Unione Internazionale degli Architetti) consente all’Ordine di Catanzaro un momento di grande orgoglio" affermano i suoi colleghi dicendosi certi che nel prossimo futuro "vorrà ancora, come mai ha lesinato, condividere con i colleghi di Catanzaro la grande esperienza maturata e la competenza che unanimemente gli viene riconosciuta, auguriamo al collega Riverso un futuro personale e professionale sempre più radioso".