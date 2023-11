A Catanzaro il convegno medico sulla Gestione della Tubercolosi in ambito Occupazionale

Il prossimo 2 dicembre, nella suggestiva Sala delle Culture della Provincia di Catanzaro, avrà luogo il convegno medico dal titolo "Gestione della Tubercolosi in Ambito Occupazionale". L'evento, organizzato dal dottor Enrico Ciaccio, si configura come un'importante opportunità di formazione e aggiornamento scientifico, guidato dal Prof. Gerardo Mancuso, Vice Presidente Nazionale Simi. Rivolto a professionisti del settore, il convegno offre l'opportunità di approfondire tematiche legate alla gestione della tubercolosi in ambito occupazionale e di condividere esperienze e conoscenze con esperti del settore.

La giornata inizierà con la registrazione dei partecipanti, seguita dai saluti delle autorità, tra cui la professoressa Giovanna Spatari, Presidente Nazionale Siml, e da pochi giorni eletta prima rettrice dell’Università di Messina; il Dott. Vincenzo Antonio Ciconte, Presidente dell'Ordine dei Medici di Catanzaro; il dottor Antonio Gallucci, Direttore Sanitario Asp Catanzaro; il presidente Regionale Anmdo, il profrsore Gerardo Mancuso, e altri illustri rappresentanti del settore medico e istituzionale.

Programma del Convegno tre interessanti sessioni. La prima, dalle 8.30 alle 10 (Moderatori: Dott. A. Bisbano, Dott. P. Minchella) tratterà dei seguenti argomenti: la diagnosi microbiologica di infezione tubercolare latente e di malattia tubercolare in ambito occupazionale - Dott. Salvatore Nistico’; Infezione tubercolare latente: dalla diagnosi alla terapia - Dott. Lorenzo Surace; Gestione del paziente lavoratore con sospetto di Tbc - dottoressa Giuseppina Berardelli.

Nella seconda Sessione, dalle 10.15-13. 15 (Moderatori: professoressa C. Pileggi, Prof. V. Rapisarda) si parlerà di Sorveglianza sanitaria degli studenti delle professioni sanitarie e prevenzione della Tbc- Prof. Ermanno Vitale; Prevenzione e sorveglianza sanitaria della tubercolosi negli operatori sanitari - Dott.ssa Manuela Coco; Valutazione dei determinanti di ritardo nell’accesso ai servizi sanitari, nella diagnosi e nel trattamento della tubercolosi polmonare - Prof. Carmelo Nobile; Sicurezza delle cure ed infezione tubercolare - Dott.Federico Bonacci; Rischio biologico da aerodispersi. Valutazione del rischio in ambito sanitario. - Antonio Cannistrà

Ed infine nella Terza Sessione dalle 14 alle 18 (Moderatori: Dott. F. Bonacci, Dott. R. Raffa, Dott. P. Urzino) si discuterà di: Il Contributo del medico del lavoro nella gestione della "Sorveglianza tubercolinica" in strutture sanitarie complesse - Prof. Stefano Simonazzi; La prevenzione della TB in ambito occupazionale: Le linee-guida Siml- Dott. Ernesto Ramistella; Normativa e giudizio di idoneità nella tubercolosi - dottor Concetto Giorgianni; Strategie di contrasto della diffusione della tubercolosi - Prof.ssa Aida Bianco; La vaccinazione della tubercolosi e la gestione della tubercolosi sul territorio - Dott. Rosario Raffa.