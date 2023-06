Sinopoli, vasto incendio coinvolge tre edifici: nessun ferito

Sono state necessarie oltre nove ore di lavoro per spegnere il vasto incendio scoppiato questa notte a Sinopoli, e che ha impegnato oltre 20 vigili del fuoco ed 8 automezzi dei comandi di Palmi e di Bagnara. Le fiamme, sprigionatesi poco prima delle 21, hanno progressivamente coinvolto tre edifici residenziali fortunatamente disabitati.

Si tratta di tre stabili risalenti ai primi del '900 che si affacciano sulla centralissima via Vittorio Emanuele. Tutti gli edifici comprendevano una struttura in legno comune, che ha contribuito ad alimentare e diffondere il rogo. Intervenuti celermente con autobotti ed autoscale, è servita quasi l'intera nottata per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area.

Sul posto anche le forze dell'ordine, che ora indagano per far luce sulla natura dell'incendio.