Estate, il caldo è finalmente in arrivo? Ecco come proteggersi

L'estate inizia a bussare alle nostre porte, e le previsioni del tempo sembrano confermare il tanto atteso arrivo del caldo, anche in Calabria. La regione si prepara dunque a vivere una stagione estiva all'insegna del sole e delle alte temperature, come si augurano i tantissimi turisti che la visiteranno nei prossimi mesi. Di contro, il solleone e il caldo estivo non portano solo vantaggi, ma anche dei pericoli che conviene conoscere, così da poterli prevenire.

Le condizioni meteorologiche previste per giugno in Calabria

Durante il mese di giugno si sta assistendo agli ultimi sprazzi della tipica "indecisione" della primavera. La pioggia ha colpito un po' tutte le regioni della Penisola, rovinando i piani dei vacanzieri e generando una certa frustrazione. Dopo diversi giorni all’insegna dell'instabilità climatica, con il tempo che potrebbe continuare a mostrare qualche turbolenza di troppo, si potrà finalmente dare il benvenuto all'estate in modo ufficiale.

Dopo le ultime piogge, infatti, ci si potrà finalmente preparare ad accogliere il caldo africano e il bel tempo, con l'anticiclone che si farà protagonista dei primi scorci estivi. Sarà un sollievo per molti lasciarsi alle spalle l'instabilità e godersi finalmente una stagione all'insegna del sole e del caldo. Tuttavia, è bene seguire alcuni accorgimenti per la nostra salute.

Consigli utili per proteggersi dal caldo

Conviene prepararsi, perché questa estate - sempre secondo le previsioni - il caldo sarà tale da mettere a dura prova la nostra salute. Bisogna innanzitutto proteggere gli occhi dal rischio dei danni causati dalle radiazioni ultraviolette dei raggi solari. Le persone che necessitano di occhiali da vista, in particolare, possono incontrare difficoltà nel proteggere adeguatamente i loro occhi, dato l'inconveniente di dover cambiare frequentemente gli occhiali. Per risolvere questo problema, brand di alta qualità come Essilor propongono alcune delle lenti oscuranti tra le più performanti disponibili sul mercato , così da ottenere una protezione ottimale anche durante le giornate più soleggiate.

Poi viene il turno della pelle: un organo che, come sappiamo, è molto sensibile all'esposizione prolungata al sole, e che può subire danni a breve e lungo termine. Per proteggerla, è indispensabile usare una crema solare con un fattore di protezione adeguato al proprio fototipo, ripetendo l'applicazione ogni due ore e dopo ogni bagno. Inoltre, è consigliabile indossare abiti leggeri, e cercare riparo all'ombra nelle ore più calde della giornata.

Anche i capelli possono soffrire l'esposizione prolungata al sole e all'umidità tipica dell'estate. Per mantenerli sani e in forma, è importante utilizzare dei prodotti specifici per la cura dei capelli in estate, come gli shampoo e i balsami con filtri solari e con proprietà idratanti. Inoltre, è utile indossare un cappello o una bandana per proteggere il cuoio capelluto dai raggi solari diretti, anche per ridurre il rischio dei colpi di calore, legati al surriscaldamento della testa.