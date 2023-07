Incendio in azienda di Roccabernarda, a fuoco mezzi: indagano i carabinieri

Un incendio è divampato alle prime luci del giorno di oggi interessando un’azienda di calcestruzzo di località Fiera a Roccabernarda, nell’entroterra della provincia crotonese.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 6:30 di stamane quando è giunta una chiamata alla sala operativa vigili del fuoco del capoluogo. Sul posto sono stati fatti arrivare immediatamente i pompieri del distaccamento di Petilia Policastro con un’autopompa ed un’autobotte che hanno trovato dei mezzi - un camion e una pala meccanica che erano parcheggiati all’esterno del capannone, ed un cassone che era invece all’interno dello stesso - totalmente avvolti dal fuoco.

I vigilfuoco hanno così proceduto a spegnere le fiamme nel più breve tempo possibile evitando che le stesse potessero propagarsi nella restante parte del capannone e dell’azienda. Sul posto presenti anche i carabinieri per i rilievi del caso. In corso le indagini per determinare l’esatta origine del rogo.