Indagini a Reggio. Ferito al torace e al braccio si presenta al pronto soccorso

I Carabinieri di Reggio Calabria stanno indagando sul ferimento di 50enne di etnia rom, C.M. le sue iniziali, che nella tarda serata di ieri si è presentato nel pronto soccorso del Gom del capoluogo con delle ferite d’arma da fuoco ad un braccio ed al torace. Ricoverato in chirurgia non sarebbe in pericolo di vita.

Il ferimento - da quanto appreso - sarebbe avvenuto nel quartiere Arghillà dove la vittima sarebbe stata attinta con un fucile caricato a pallini di piombo.