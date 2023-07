Controlli nel territorio di Melito Porto Salvo: cinque denunce

Cinque persone sono state denunciate a piede libero dai Carabinieri della compagnia di Melito Porto Salvo, a seguito di estesi controlli svolti dai militari in tutto il territorio comunale e limitrofo.

Proprio a Melito un 42enne del posto è stato denunciato per furto aggravato dopo essere stato colto in flagranza di reato a rubare dei generi alimentari in un supermercato. Un 37enne poi è stato denunciato per guida sotto effetto di stupefacenti, in quanto, a seguito di un incidente stradale, sarebbe risultato positivo alla cannabis.

Rimanendo in materia di droga, due persone - un 63enne ed una 46enne - sono stati altresì denunciati a piede libero in quanto trovati in possesso di marijuana a seguito di una perquisizione domestica.

A seguito di controlli anche nel vicino centro di Bova Marina, un uomo - 43enne originario sempre di Melito Porto Salvo - è stato denunciato per reati ambientali, in quanto fermato alla guida di un autocarro che trasportava calcinacci e materiale edile inerte, nonchè diverse parti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il tutto senza alcuna autorizzazione.