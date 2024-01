Controlli straordinari a Melito Porto Salvo: due denunce

Oltre 1.400 persone identificate e più di 1.000 veicoli controllati: sono questi i numeri dell'attività di controllo straordinario svolta dai Carabinieri di Melito Porto Salvo in tutta l'area urbana ed extraurbana, attraverso pattugliamenti mirati e volti alla verifica del rispetto del codice della strada.

Controlli che hanno portato ad elevare numerose sanzioni per un valore complessivo di circa 15 mila euro. Ma non solo: al termine delle attività due soggetti sono stati denunciati a piede libero.

Nel primo caso si tratta di un trentenne di nazionalità marocchina, beccato alla guida di una moto in stato di ebbrezza: questo stava percorrendo Via Stadio ed avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo per cadere rovinosamente a terra. Necessario l'intervento del 118 per il trasporto in ospedale.

Situazione differente invece nel secondo caso, dove ad essere fermato è stato un sessantottenne originario di Roccaforte del Greco: l'uomo è stato trovato in possesso di oggetti atti ad offendere, nello specifico un coltellino multiuso, mentre si aggirava nei pressi del Corso Garibaldi. L'arma è stata sequestrata.