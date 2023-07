Controlli sul litorale crotonese: sanzionato lido, sequestrati 17 chili di cernia

Dei controlli eseguiti per la sicurezza della balneazione e sulla filiera della pesca hanno portato gli uomini della Capitaneria di Porto di Crotone a multare un lido e due pescatori.

Nel primo caso, appena ieri, lungo il litorale i militari hanno sanzionato per poco più di mille euro il titolare di uno stabilimento di località Le Castella, per la mancanza del locale destinato ad ospitare l’infermeria, così come previsto dall’ordinanza di sicurezza balneare.

Nel pomeriggio della stessa giornata, poi, sulla scorta di una segnalazione, il personale delle unità navali della Guardia Costiera ha individuato, all’interno dell’approdo di Le Cannella di Isola Capo Rizzuto, due pescatori sportivi appena rientrati da una battuta di pesca che, sottoposti a controllo, sono stati multati per violazioni della normativa a tutela delle risorse ittiche.

In particolare sono stati trovati con cinque esemplari di cernia, per un peso complessivo di circa 17 chilogrammi. Da qui la sanzione da mille euro a ciascuno per aver catturato più di un esemplare di cernia; inevitabile anche il sequestro dell’attrezzatura da pesca e di tutto il pescato.