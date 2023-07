Oltre 500 migranti sbarcati a Reggio, tra di loro un neonato giunto morto

Tra i migranti giunti stamani nel porto di Reggio Calabria a bordo della nave Dattilo vi è anche un neonato morto che ha viaggiato insieme alla madre, per la quale la Prefettura locale ha già chiesto l’assistenza psicologica.

Non vi sono ancora dettagli sulla vicenda, né evidentemente è ancora chiara la causa del decesso del piccolo. Le indagini in proposito sono state affidate alla Polizia di Stato mentre la salma sarà sicuramente sequestrata per essere sottoposta all’autopsia.

La donna ed il neonato fanno parte di un gruppo di 50 migranti dei circa 550 che stamani sono stati fatti sbarcare sulla banchina di Ponente dello scalo calabrese. Mentre quest’ultimi sono arrivati da Lampedusa, i primi sono stati soccorsi in mare, nelle scorse ore, dalla Guardia Costiera italiana.