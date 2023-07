Danno erariale per inadeguatezza cure. Archiviata posizione del chirurgo Gregorio Greco

In seguito alle deduzioni rassegnate nel contesto dell’invito a dedurre dinnanzi al Vice Procuratore Generale della Corte dei Conti della Regione Calabria è stata archiviata la posizione del dottore Gregorio Greco, ex Dirigente medico di Ortopedia-Traumatologia del Pronto soccorso dell’ospedale Annunziata di Cosenza, ritenuto essere uno dei massimi esperti nazionali della chirurgia della mano.

Il professionista medico ha dimostrato di aver sottoposto il paziente all’intervento chirurgico senza alcuna imperizia o negligenza. La questione attiene al danneggiamento causato da una intrusione d’olio sul tessuto cutaneo e l’insorgenza di una reazione di tipo granulomatoso.

Dirimenti le allegazioni scientifiche di Greco e la descrizione dei fatti e della loro cronologia. Restano ancora aperte, però, altre posizioni.

Il chirurgo è stato affiancato e rappresentato da una equipe di legali composta da Pietro e Francesco Greco, in persona dell’avvocato Pietro Greco, e dall’Avvocato Dario Sammarro, in persona del Professore dell’Università della Calabria Renato Rolli. Si chiude pertanto un capitolo, quantomeno per il dottore Greco, che aveva gettato delle ombre sulla sua professionalità.