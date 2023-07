Crotone. Oltre 1,7 chili di marijuana pronta per lo spaccio, era nascosta nel entro storico

Oltre un chilo e settecento grammi di marijuana sono stati scovati e sequestrati dagli agenti della Squadra mobile nel centro storico di Crotone,

I poliziotti, impegnati proprio in dei controlli contro lo spaccio di droga in un’area del capoluogo ritenuta “sensibile” in questo senso, hanno notato dei movimenti sospetti nei pressi dell’abitazione di una persona già gravata da pregiudizi in materia di stupefacenti.

Gli agenti sono così intervenuti avviando una perquisizione in un magazzino che aveva l’accesso libero ed all’interno del quale hanno ritrovato 16 involucri di droga pronta per lo smercio.

Il tutto è stato ovviamente sequestrato, al momento a carico di ignoti mentre sono in corso le indagini, con il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo, per cercare di individuare i possibili responsabili della detenzione al fine di spaccio della marijuana.