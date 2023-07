San Lorenzo Bellizzi è “Borgo ospitale”. Presentato il programma degli eventi

La Via del Pollino Orientale conduce a San Lorenzo Bellizzi, Borgo Ospitale riconosciuto tra i Borghi Autentici, la cui comunità ha fatto della propria capacità di accogliere turisti, viandanti, culture e visioni, un elemento distintivo.

Incastonato all’interno del Parco Nazionale del Pollino, il borgo montano sceglie di raccontarsi con un’offerta turistica sostenibile e identitaria composta da paesaggi infiniti, valorizzazione dei luoghi e della loro storia, passione per la natura e rispetto per l’ambiente, amore per la cultura della Cultura, attenzione nelle proposte d’intrattenimento per tutte le fasce d’età, ed esaltazione del buon cibo, legato alle tradizioni del territorio e assaporato ad un passo dal cielo, lì dove l’aria pura di montagna esalta ogni sapore.

In questa chiave d’intenti si inserisce il progetto La Via del Pollino Orientale – San Lorenzo Bellizzi Borgo ospitale, finanziato a valere sul fondo di sviluppo e coesione relativo all’avviso pubblico “Progetto Strategico per la Valorizzazione dei Borghi della Calabria ed il Potenziamento dell’offerta turistica e culturale” promosso dalla Regione Calabria.

L’attenzione e la lungimiranza dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Antonio Cersosimo, ha permesso di intercettare un finanziamento su bando di circa 1.500.000 euro, destinato a due piani operativi: quello strutturale, che vedrà un’azione di intervento sulla ristrutturazione di diversi edifici nella zona del Borgo Antico, e quello immateriale, che trova forma in un ricco cartellone di appuntamenti, curato da Piano B, forte di tre festival, denso di sinergie, eventi, spettacoli e momenti di contaminazione culturale, sempre nella direzione in cui punta la bussola concettuale propria della visione di un Borgo Accogliente.

Il progetto si compone di tre diversi festival e di un percorso formativo: l’Estate Sanlorenzana 2023, con i suoi classici e amati appuntamenti consolidati; Pensa Tour, spin-off di Pensa Tu, il festival della scienza che tanto successo ha riscosso; Exit – Deviazioni in Arte e Musica, che unirà trekking, teatro, musica, intrattenimento per bambini e cinema.

Ospiti della ricca e densa offerta turistica e culturale estiva sono nomi del calibro di: The Kolors, Giobbe Covatta, Uccio De Santis, Adriano Pappalardo, Fabio Curto, Santino Salvatore, i Sabatum Opera Symphony, Antonio Grosso e Ciccio Nucera.

Se l’Estate Sanlorenzana conferma gli storici appuntamenti culinari di alto livello quali San Lorenzo a Tavola e Saperi & Sapori, non mancano, oltre a grandi nomi già citati, momenti di intrattenimento musicale, incontri culturali, con un percorso che lega Pasolini e la sua arte alle antiche tradizioni musicali del territorio, e teatrali, con lo spettacolo Re Pipuzzu Fattu a Mani.

San Lorenzo Bellizzi – Borgo Ospitale è un progetto, organizzato dal Comune di San Lorenzo Bellizzi in collaborazione con Piano B, che cura la realizzazione della parte immateriale nell’ambito di Culture tour: Arte e Mondo Rurale. Il progetto è sviluppato in collaborazione Borghi Autentici D’Italia Pro Loco Pollino Orientale, I Ragazzi di San Lorenzo, Rete Cinema Calabria, Orizzonte degli eventi, AIGAE Associazione Italiana Guide Ambientali e Escursionistiche.