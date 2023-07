Calabria in Fabula tra le meraviglie del Tirreno: appuntamento a Palmi e Tropea

Raccontare la Calabria attraverso inedite riletture di fiabe che affondano le radici tra gli ulivi secolari e il profumo degli aranceti, ripercorrendo anche alcuni tra i momenti più difficili della storia recente che hanno segnato l’identità di un popolo e di una terra.

Prosegue così Calabria in Fabula, il progetto di teatro itinerante firmato da Teatro in Note con la direzione artistica di Vera Segreti e quella organizzativa di Lucia Catalano, che per i prossimi due appuntamenti approda tra le meraviglie del Mar Tirreno facendo tappa a Palmi il 23 e 24 luglio e a Tropea il 26 e 27 luglio, affascinanti centri a picco sul mare cristallino della Costa Viola e della Costa degli Dei, ricchi di storia, leggende, miti e tradizioni.

“Nelle ultime settimane ci siamo messi in cammino per borghi antichi, raccontando il patrimonio culturale della regione attraverso la magia del teatro, con storie che spaziano tra la fantasia e la realtà – ha commentato la direttrice artistica Vera Segreti –. Questo viaggio nelle province della Calabria ci sta regalando emozioni uniche, che rivivranno grazie al documentario, parte integrante del nostro progetto, che stiamo realizzando insieme alla Big Digital Eye, partner tecnico di Calabria in Fabula”.

Dunque, appuntamento domenica 23 luglio a Palmi, dove dopo la conferenza stampa di presentazione della terza tappa – alle 18:00 nella Sala Consiliare del Comune –, alle ore 21:00 al Teatro Manfroce andrà in scena “37 secondi” l’adattamento drammaturgico di Lucia Catalano, che ne cura anche la regia, dell’omonimo libro del giornalista e scrittore calabrese Mimmo Gangemi. Una produzione Teatro in Note con Ada Roncone, Carina Minervini, Giovanna Chiara Pasini e Matteo Lombardo, ispirata a uno degli eventi sismici più catastrofici del XX secolo: il terremoto di Reggio Calabria e Messina del 1908.

Un viaggio in quei 37 secondi di distruzione, scanditi da paure, sensazioni, pensieri che ne dilatano la durata. Una famiglia attraversa il ticchettio di quegli attimi interminabili, dando voce alla polvere di edifici frantumati e corpo ai silenzi inaccettabili. L’inevitabilità delle forze naturali fa da sfondo alla tragedia umana, mostrandone la grandezza e la necessaria memoria.

Il 24 luglio alle 10:30, sempre al Teatro Manfroce, si terrà la masterclass di teatro a cura della regista e attrice Vera Segreti.

Il 26 luglio Calabria in Fabula farà invece tappa a Tropea, dove alle 18:00, all’Antico sedile dei Nobili, si terrà la consueta conferenza stampa di presentazione. Alle 21:00 nello storico Palazzo Santa Chiara, Scena Verticale presenterà “Re Pipuzzu fattu a manu. Melologo calabrese per tre finali”, spettacolo di e con Dario De Luca, con le sonorizzazioni originali eseguite dal vivo di Gianfranco De Franco, liberamente tratto dalla fiaba calabrese “Re Pepe” raccolta dal letterato palmese Letterio Di Francia e dalla riscrittura di Marcello D’Alessandro.

Un racconto tra l’onirico e il reale, in cui ad essere protagonista non è il re del titolo, ma una donna: una reginotta sicura di sé e capatosta, che di fronte all’insistenza del padre perché si trovi finalmente un marito, decide di prendere farina e zucchero e di impastarselo con le sue mani. Solo così può essere certa che quello sposo sarà all’altezza delle sue aspettative.

Ancora spazio alla formazione e alla cooperazione tra realtà artistiche diverse che operano sul territorio con la masterclass di Vera Segreti, il 27 luglio alle 10:30 a Palazzo Santa Chiara.