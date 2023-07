Emergenza caldo, a Corigliano-Rossano si attiva il Centro Operativo Comunale

Il Comune di Corigliano-Rossano ha attivato, questa mattina, il Centro Operativo Comunale al fine di affrontare il caldo estremo che sta imperversando in tutta la regione. Lo rende noto la medesima amministrazione, che "si è attivata per affrontare la calura di questo periodo predisponendo un avviso per la cittadinanza su come affrontare il caldo".

"Nell'ambito delle proprie competenze, con la finalità di dare una risposta efficace e tempestiva alle diverse situazioni legate alle alte temperature, il sindaco Flavio Stasi, nella qualità di autorità di protezione civile, ha dato disposizione di attivare il COC e i numeri Protezione Civile Comunale per "Emergenza Caldo", da utilizzare per segnalare eventuali emergenze o criticità causate dalle alte temperature" viene spiegato. I numeri di riferimento sono: 0983.5491652 e 0983.5491653.

"Il grande caldo può essere pericoloso: quando la temperatura esterna supera i 32-35 gradi, quando l'alta umidità impedisce la regolare sudorazione e quando la temperatura in casa è superiore a quella esterna (locali poco ventilati, tetti e solai non ben isolati)" si legge ancora nella nota. "Infine il grande caldo sta causando disagi di vario tipo, soprattutto interruzioni di energia elettrica che, talvolta, hanno anche conseguenze indirette come per esempio sulla rete idrica. Si raccomanda di segnalare prontamente agli enti competenti eventuali guasti per consentire un intervento tempestivo".