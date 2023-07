Fiamme anche sulla Statale 106: traffico bloccato nel reggino

Gli incendi hanno bloccato il traffico sulle due principali arterie stradali della Calabria. Dopo le fiamme che hanno investito l'autostrada A2 (LEGGI), l'Anas comunica che un nuovo incendio ha reso necessario la chiusura di un tratto della Statale 106 nel reggino.

Precisamente, si tratta di un paio di chilometri (tra 71,3 e 74,0) ricadenti nel comune di Ferruzzano. Le fiamme, potenzialmente pericolose per gli automobilisti, hanno reso necessaria l'immediata chiusura in entrambi i sensi di marcia.

Al momento sono in corso le operazioni di spegnimento da parte dei Vigili del Fuoco, mentre personale dell'Anas è sul posto per fornire supporto e riaprire il tratto stradale nel minor tempo possibile ed in piena sicurezza.