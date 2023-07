Isola Capo Rizzuto. Servizio rifiuti: Fi, Fdi, Lega e ‘Siamo futuro’ incalzano il sindaco

“La notizia che i sette progetti presentati dal Comune di Isola di Capo Rizzuto sono stati riammessi in graduatoria, non ci può che trovare gioiosi ed esultanti per noi stessi e per la nostra comunità. Lo stesso sindaco ormai dava per scontato che su alcuni progetti non sarebbe stato possibile ricevere alcun finanziamento e così scriveva: speriamo che alcune esclusioni possano essere riviste ed aspettiamo fiduciosi l’esito nei prossimi giorni", nel contempo si scagliava contro la Regione Calabria ed i suoi Dipartimenti".

"Nella nostra nota inviata alla stampa non pare che ci fosse stata esultazione per la prima esclusione dei sette progetti, anzi abbiamo mostrato rammarico e speranzosi in una riammissione con buona pace di chi alla nota ha voluto attribuire un significato diverso".

A renerlo noto FI, FdI, Lega e Siamo fututo di Isola Capo Rizzuto, che continuano: "con la notizia di riammissione siamo tutti felici e tiriamo un sospiro di sollievo anche se, non si è persa l’occasione per attribuirsi paternità del tutto inesistenti su questa riammissione o meglio, giova ricordare al Sindaco, se non è patrimonio di sua conoscenza, che gli uffici comunali ci hanno contattato chiedendoci espressamente di poter dare anche il nostro contributo affinché si potessero riprendere questi progetti di fondamentale importanza per la nostra comunità. E così è stato, da parte nostra senza voler esultare ma mostrando maturità politica verso i bisogni del territorio abbiamo dato il nostro apporto".

"Oggi - aggiungono - siamo passati dagli strali contro la Regione Calabria ed il Presidente Occhiuto, per la mancata approvazione dei progetti in graduatoria, ai ringraziamenti al Presidente ed ai Dipartimenti! A noi non può che far piacere questo positivo ripensamento, ma questa è un’altra storia, oggi Isola festeggia questa notizia, conta il risultato verso la nostra Città. Però è bello gioire, volendo utilizzare una terminologia calcistica, di un risultato favorevole quando sia l’arbitro che la squadra avversaria giocano a tuo favore".

"Ora però caro Sindaco e cara maggioranza - incalzano FI, FdI, Lega e Siamo fututo - ci sarebbe da spiegare ai cittadini come è possibile pagare un servizio per la raccolta della spazzatura che avviene, nella più importante cornice turistica della Calabria Isola di Capo Rizzuto, con mezzi maleodoranti, a singhiozzo nei quartieri ed in orari di punta giornalieri che amplificano il cattivo odore dei mezzi consegnando una immagine sporca della Città".

"La spazzatura nei villaggi, nonostante da capitolato dovrebbe essere effettuata porta a porta, viene presa in un unico punto e comunque una volta ogni 8/10 giorni. Il nostro ruolo di opposizione lo facciamo valere nel bene e nel male e faremmo un torto ai cittadini se non segnalassimo a Lei l’indecoroso spettacolo cui siamo stati costretti ad assistere sia con la ditta Marchese ed ora con la ditta Calabria Maceri".

"Cambia la musica ma i musicanti sono sempre gli stessi. Eppure Sindaco il servizio costa 2 milioni di euro (Sic!), con un aumento per le tasche dei cittadini pari al 20% rispetto alla gara precedente, che la Ditta si è aggiudicata con uno 0% di ribasso che rappresenta in assoluto un’anomalia. Non abbiamo letto di nessun addebito da parte del Dec circa il mancato espletamento del servizio, ne con Marchese ne con Calabria Maceri, come è possibile tanto adagio, a chi giova?"

"L’ultima, per ora, la riserviamo alla scarsa qualità del mare a causa dei continui sversamenti di liquami per blocco di pompe di sollevamento e non solo. Al di là delle specifiche competenze in carico a Congesi, vorremmo chiederci se Lei sa quante stazioni di sollevamento ha il territorio di Isola di Capo Rizzuto e come andrebbero gestite atteso che sono trascorsi 5 anni senza che si facesse manutenzione alcuna. Ogni stazione di sollevamento possiede due pompe, di cui una si attiva in caso di malfunzionamento dell’altra; ma se le pompe si rompono e non vengono aggiustate o sostituite si può pretendere di avere un corretto utilizzo dell’impianto fognario?"

"Ci sono delle responsabilità di Congesi: si, ma ricordiamo che il Comune ha la funzione di controllo sulla gestione ed è proprietaria degli impianti. Quindi sic et sempliciter indicare Congesi come unica responsabile, vale a dire non ammettere i propri sbagli, perseguibili penalmente in caso di denuncia in quanto è un danno ambientale lo sversamento in mare. Soltanto negli ultimi mesi avete cercato di mettere qualche pezza, che si è rivelata peggio del buco, per colmare i danni creati nella non gestione del servizio idrico integrato da parte del Comune".

"Vorremmo scrivere per cose belle ma, così facendo, avremo sempre meno turisti che scelgono Isola di Capo Rizzuto e, Ahinoi, l’ultimo report regionale ci porta sotto il milione di presenze, cosa che fino a pochissimi anni fa invece ci vedeva primeggiare in tutta la Calabria".