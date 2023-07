Cinquefrondi lancia gli eventi estivi: dureranno per tutto agosto, si parte mercoledì

Dopo i tanti eventi invernali e primaverili, riparte a Cinquefrondi la programmazione delle manifestazioni estive. Un cartellone ricco di eventi che si protrarranno per tutto il mese di agosto, dall’ 1 al 26. Cultura, legalità, musica, tradizioni e tanto divertimento, questi i temi che l’Amministrazione ha voluto porre al centro dell’intero mese.

Tanto spazio dedicato ai bambini con spettacoli di giocoleria, attività artistiche e culturali; un grande appuntamento il 2 agosto con la presentazione del libro “Fuori dal sistema” di Luigi de Magistris accompagnato dalle note della musica classica napoletana interpretata dalla voce di Roberta Cullari e dei Parthenope.

E poi Prima Edizione del Festival “Sogni d’Autore”, due serate dedicate interamente a due dei più grandi cantautori italiani, quest’anno Rino Gaetano e Giorgio Gaber, il 10 e l’11 agosto. A seguire, il 13 agosto, il concerto del gruppo storico “I Jalisse”.

Attenzione anche alle tradizioni e, proprio per questo motivo, quest’anno si è organizzata una serata dedicata esclusivamente alla Affruntata ed in particolar modo ai portatori che, di generazione in generazione, tramandano questa tradizione arrivando anche da ogni parte d’Italia e dall’estero.

Restando in tema di festival, il 19 agosto la Prima Edizione del Festival Hip Hop, che vede protagonista uno dei rapper più apprezzati a livello nazionale, Kento. Attivista e scrittore di Reggio Calabria. Oltre alla sua carriera nella musica, insegna dal 2009 in vari carceri minorili, scuole e comunità̀ di recupero, tenendo laboratori di scrittura e musica per i ragazzi a rischio. Ad accompagnare l’intero evento esibizioni di writers, ballerini di break dance e rap dj.

Torna il 20 agosto la “Notte del Viale”, evento ormai consolidato nella nostra programmazione, attesissimo da tutti, dove intrattenimento e tradizioni si mescolano per offrire al pubblico una serata indimenticabile.

Tra tutti gli eventi una sezione speciale il 24, 25 e 26 agosto con il Summer Music Fest che vedrà protagonisti grandi personaggi della scena musicale italiana: Ciccio Merolla, autore del tormentone estivo Malatia, nonché grande musicista a livello internazionale; Carmen Zarra, seguitissima da grandi e piccini; infine, il concerto di “Nesli live” con “Dj Comollo e Radio 105” che intratterranno la Piazza fino a notte fonda.

“Come ogni anno non è stato facile organizzare tutto il programma, tuttavia siamo riusciti a creare un cartellone ricco di eventi per regalare ai nostri concittadini, turisti e visitatori, momenti indimenticabili di allegria e spensieratezza. Ringrazio della collaborazione la Regione Calabria, la Città Metropolitana di Reggio Calabria, i Volontari del Servizio Civile Universale e le Associazioni locali per il grande contributo che ogni anno mettono a disposizione e tutte le persone che hanno contribuito alla buona riuscita delle serate”, afferma l'Assessora agli eventi e spettacoli Giada Porretta.

“Esprimo grande apprezzamento per l’impegno profuso nella realizzazione del cartellone estivo e auguro ai nostri concittadini, agli emigrati che ogni anno tornano a Cinquefrondi e ai cittadini dei comuni limitrofi un’estate serena e ricca di occasioni di incontro, divertimento e spensieratezza”, ha commentato invece il Sindaco Michele Conia.