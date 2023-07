Anci Calabria. Primo Consiglio, si punta all’aumento delle competenze

“A un mese esatto dalla mia elezione quale presidente dell’Anci Calabria, ho convocato il primo Consiglio regionale dell’associazione. Finora non abbiamo trascorso un periodo di stallo e vacanza, ma abbiamo avviato un intenso lavoro per riorganizzare gli uffici e i servizi, in modo da dare subito uno slancio all’azione amministrativa”.

Lo afferma, in una nota, la presidente dell’Anci Calabria, Rosaria Succurro, che fa sapere come presto si terranno degli incontri nazionali e locali “per segnare un nuovo corso, esclusivamente nell’interesse dell’Anci, cioè la casa dei Comuni, la casa di tutti a prescindere dalle tessere di partito”.

La presidente ha poi voluto illustrare la sua visione dell’associazione: “Immagino un’Anci smart - ha detto - omologata a quella nazionale e dunque capace di dare servizi, soluzioni e supporto a tutti i Comuni”.

L’intenzione è di puntare sull’aumento delle competenze degli amministratori, con la Formazione specialistica in amministrazione municipale ed anche per il personale dei Comuni, “molto spesso sottodimensionato o poco aggiornato rispetto alle continue novità come il nuovo Codice degli appalti”.

“Per questo primo appuntamento aspettavamo - ha rimarcato Succurro - la presenza dei quattro sindaci dei Comuni capoluogo di provincia, ma così non è stato. Ne prendiamo atto, auspicando che presto i colleghi convengano che l’Anci è una soltanto e che qui non hanno avversari ma compagni di viaggio leali, operosi, fattivi e dialoganti. Ho nominato il nuovo segretario, l’ingegnere Nico Nesci, dipendente di Anci regionale”.

“Parimenti - ha continuato la numero uno Anci - ho ringraziato Franco Candia, che tanto ha dato alla nostra associazione nei vari ruoli finora ricoperti. Da subito abbiamo affrontato tematiche di estrema importanza ed attualità: ambiente, sanità, tirocinanti, dissesto finanziario e idrogeologico, Pnrr e territorio”.

Succurro ha poi fatto sapere che nel corso della prossima seduta nominerà i vicepresidenti e si darà vita alle Commissioni. Piena è stata la condivisione, da parte dei consiglieri regionali dell’Anci, dell’intervento programmatico della presidente, con la presenza e soddisfazione delle rappresentanze dei piccoli Comuni, che sono l’85 per cento dei 404 della Calabria.