Parte da Scalea il “Filmare Festival”

Una serata, con il patrocinio del Comune di Scalea prevista per le 21,30 presso villa comunale- zona lungomare - tra proiezioni di cortometraggio in concorso inerenti al mare ed all’ambiente, focus su “La promozione dei beni culturali: Torre Talao” e sulla promozione del Territorio con il rappresentante del Flag “La Perla del Tirreno”, dell’Unpli Prov. CS e del Gal “Riviera dei Cedri “. Momento musicale con la bravissima Anteae poi grande attesa per Alessio Boni, uno dei più apprezzati attori italiani.

Nel corso della serata spazio a "Un mare di libri" con la consegna del premio speciale "Cultura Green” alla Rubbettino editore e la presenza del prof. Paolo Palladino autore del libro "Meraviglie sommerse della Calabria: guida alla biodiversita del mar tirreno e del mar jonio" e naturalmente i primi quattro cortometraggi in concorso per contendersi l’accesso alla finale di Sanigneto che attribuirà i premi Filmare 2023.



Martedì 1 Agosto, Filmare farà tappa a Soverato con una serata nel Teatro del Mare- lungomare Europa prevista per le ore 22.00, dedicata alle tematiche ambientali con la realizzazione di un focus dibattito sull’ efficienza energetica grazie alla proficua collaborazione con l’Enea (agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo svilluppo economico sostenibile ) del Ministero della Transizione Ecologica, rappresentata da Ilaria Sergi e con la proiezione del il cortometraggio, fuori concorso, "Salina Isole da sole - piccole isole e sostenibilità energetica" presentato al Festival del cinema di Venezia nel settembre del 2021.

Presente anche il Vice Presidente nazionale Confapi Francesco Napoli che collabora attivamente alla campagna di formazione e informazione “Italia in Classe A” promossa dal Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica e realizzata dalla stessa Enea. Previsto la consegna di un riconoscimento “Impresa Filmare Ambiente” alla società “Ordine & Sicurezza” per il progetto “3 C Alter l’algoritmo che tutela il patrimonio boschivo”.

Si parlerà di Comunicazione ambientale con il premio speciale Filmare “Fausto Taverniti”- Comunicare l’Ambiente, intitolato al giornalista calabrese prematuramente scomparso 5 anni la cui figura verrà brevemente ricordata nel corso dell’evento. Il premio, realizzato dal maestro orafo Michele Affidato, sarà consegnato a Beppe Rovera, per oltre 25 anni ideatore e curatore della trasmissione “Ambiente Italia su RAI 3”.

Anche a Soverato l’importante presenza artistica di Alessio Boni ed in rappresentanza del giovane cinema calabrese la brava attrice Mariana Lancellotti. Momenti musicali con Antea.



Le serate saranno condotte da Francesca Russo presentatrice ufficiale di Filmare Festival che è organizzato dall’Ass.ne Cult Calabriartes di Enzo De Carlo e dalla Drb di Beniamino Chiappetta, con la direzione artistica di Francesca Piggianelli ed il sostegno della Fondazione Calabria Film Commissione, del patrocinio di Rai Calabria ed il riconoscimento del Ministero della Cultura e della stretta Collaborazione dell’Enea, del Ministero della Transizione Ecologica e di Confapi Calabria.