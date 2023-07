Finali Regionali di Categoria. Secondo posto nella classifica generale per la Kroton nuoto

Si chiude con il botto la stagione agonistica della Kroton nuoto Crotone, che anche alle Finali Regionali di Categoria, che si sono disputate nei giorni scorsi presso la piscina olimpionica del capoluogo pitagorico, hanno mostrato un sempre crescente attaccamento alla squadra, arrivandosi a piazzare al secondo posto nella classifica generale per i team, a dimostrazione che il gap dei tre anni di stop, dovuti alla chiusura dell’impianto e al Covid, è stato pienamente colmato, facendo ritornare la storica società crotonese tra le primissime in Calabria.

Sono ben 64 le medaglie portate a casa dalla Kroton: 27 ori, 20 ergenti e 17 bronzi. Un vero e proprio exploit, che dimostra in pieno la crescita esponenziale avuta dai ragazzi del responsabile tecnico Roberto Fantasia e del tecnico e preparatore atletico Proietto.

A livello cronometrico, non solo gli atleti della Kroton, ma tutti quelli calabresi che sono scesi in vasca, sono stati fortemente penalizzati, anche in ottica qualificazione per manifestazioni nazionali, dal caldo torrido che ha colpito in quei giorni anche la nostra regione.

Ovvio che, pur essendo arrivati all’appuntamento in ottime condizioni sia fisiche che psicologiche, non è stato possibile andare al di là di quello che si è fatto.

“Siamo molto soddisfatti del lavoro fatto e di quello che abbiamo raccolto in questa stagione sportiva - afferma Roberto Fantasia - Sarà il trampolino per la prossima, in cui cercheremo di alzare l’asticella e di far crescere un gruppo già affiatato e che ha ottime potenzialità. È andato via qualche senatore, ma ha lasciato il testimone ad altri ragazzi con ottime qualità, in grado di dar lustro alla nostra Kroton Nuoto”.