Tragedia a Campora San Giovanni: 30enne muore in mare

Potrebbe esserci un malore improvviso dietro la morte di un giovane che aveva deciso di trascorrere una domenica al mare con gli amici. Una tragedia che si è consumata nel tardo pomeriggio di ieri, 30 luglio, a Campora San Giovanni, nel basso tirreno cosentino.

Il giovane, appena trentenne, si sarebbe allontanato in mare senza più fare ritorno. A lanciare l'allarme i suoi amici, preoccupati dopo ore di attesa: purtroppo le forze dell'ordine, intervenute sia via terra che in mare, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del malcapitato.

Al momento sono in corso le dovute indagini per tentare di far luce sull'accaduto, e non si esclude che alla base del decesso (che sarebbe avvenuto per annegamento) possa esserci un malore fatale.