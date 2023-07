Le Castella. La Fortezza Aragonese sarà aperta tutti i giorni fino a settembre

Dopo un lungo iter burocratico e una serie di incontri con i responsabili del MiC, il Castello di Le Castella aprirà tutti i giorni dalle 8.00 alle 23.00 da oggi e fino al 30 settembre.

Un lavoro avviato dal Sindaco Maria Grazia Vittimberga e portato avanti in maniera certosina, e anche con una certa passione, dal Vice Sindaco Andrea Liò e dall'assessore Antonella Pagliuso, con la piena collaborazione del direttore Regionale dei Musei della Calabria dr. Filippo Demma e del direttore del maniero Dr. Gregorio Aversa.

Da oggi dunque, lunedì 31 luglio, gli orari del Castello saranno finalmente continuativi e senza giorno di chiusura; il MiC continuerà ad occuparsi degli orari di competenza come fatto fino ad ora, mentre l'ente comunale andrà a coprire le altre fasce orarie per dare un servizio a tempo pieno a turisti e passanti. L’ufficialità dell’accordo era arrivata già lo scorso 23 giugno per mezzo Pec, dopo l’ultimo incontro avuto nei giorni precedenti.

Soddisfatto il Vice Sindaco: “E’ un risultato straordinario che abbiamo ottenuto grazie soprattutto alla nostra insistenza e alla nostra voglia di vedere il nostro punto di maggiore attrazione turistica aperto tutti i giorni e fino a tarda sera. Da oggi partiamo con questi nuovi orari, il merito anche del MiC che ha accolto le nostre richieste e per questo ringrazio a nome di tutta l’Amministrazione il direttore regionale Dr. Filippo Demma, che si è sempre mostrato disponibile, e il direttore del Castello Aragonese Dr. Gregorio Aversa, da sempre pienamente collaborativo con l’amministrazione e con il territorio”.