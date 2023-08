“Pensa tu”, lo spin-off del festival della scienza fa tappa ad Amantea Comics

Pensa Tour è lo spin-off di Pensa Tu, il festival della scienza che ogni anno si svolge nella provincia di Cosenza. Un evento itinerante che porta i suoi fruitori alla scoperta di alcuni luoghi della nostra Calabria, attraverso esperienze e incontri che si svolgono all'interno di una cornice sempre nuova e caratteristica, con lo stesso spirito del festival della scienza che si svolge ogni anno nel capoluogo bizantino.

Quest’anno farà tappa ad Amantea Comics sabato 19 agosto. Dopo il primo incontro colmo di attività a San Lorenzo Bellizzi, Pensa Tour incontra i borghi e il mare della città contestualizzando le sue attività anche all’ambito comics che appartiene all’evento che si svolge sulla costa tirrenica in memoria di Stefania Mari dal 2018.

Per l’occasione sono in programma escursioni, laboratori e speech con ospiti speciali. A partire dal trekking a cura della guida Antonello Zaccaria, dalle 9.30 con partenza da Catocastro dove il discorso sarà concentrato sulla storia e la geologia, sino alla chiesetta di San Francesco per raggiungere il largo Chianura, Via Cavour e la chiesa di San Bernardino da Siena, per scoprire una Amantea inedita e speciale.

Nel pomeriggio, presso il Campus Temesa a partire dalle ore 16.00, parteciperà il Wwf e in particolare la OA Cosenza-Sila-Pollino con i volontari che nei mesi di luglio e agosto hanno contribuito al progetto denominato TartAmar che si prefigge lo scopo di individuare per tempo i nidi di tartaruga marina Caretta caretta, mettendoli in sicurezza ove vi siano pericoli connessi alla presenza antropica, fino al momento della schiusa delle uova e della corsa delle tartarughe neonate verso il mare. Si farà una panoramica dei nidi individuati nel 2023 in Calabria e una riflessione sul futuro di queste tartarughe marine. Ad accompagnare il momento dalle 16.00 alle 18.00, ci sarà un laboratorio di disegno dedicato al tema a cura dell’illustratrice Maria Amantea.

Alle 18.00 sarà possibile assistere allo speech dei ricercatori di Missione al cubo, spin-off del dipartimento di Fisica dell’Università della Calabria che racconterà del suo progetto “La fisica dei supereroi”. Da “il volo di Superman spiegato con le leggi della fisica” a “Il segreto della ragnatela di Spiderman”, “Flash e il Multiverso” e “Thor e i wormhole”. Una realtà accademica tutta calabrese in un momento ricco di scienza e divertimento, nel ricordo sempre vivo di Stefania Mari, a sua volta studentessa Unical.

Tutte le attività saranno gratuite.