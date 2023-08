Festa in onore della Beata Vergine Maria stella del mare a Rossano

Al via i festeggiamenti per la Beata Vergine Maria “Stella del Mare”. Dal 4 al 6 agosto il triduo delle celebrazioni religiose organizzate e promosse dal parroco, don Mimmo Laurenzano, con la preziosa collaborazione dei parrocchiani e dei turisti che ogni anno si raccolgono attorno alla Vergine del mare in località Sant’Angelo per onorarla.

La prima domenica di agosto, come di consueto, la città di Corigliano-Rossano dedica una festa alla Beata Vergine Maria “Stella del Mare”. Un triduo di preparazione che aiuta i fedeli a riscoprire il senso cristiano della festa e la presenza di Maria nel cuore dei cristiani.

La chiesa “Stella del Mare”, la quale si trova al Lido Sant’Angelo, diventa centro di spiritualità e d’identità dell’intera comunità. In questa festa ognuno riconosce l’accogliente anima turistica di Rossano, l’anima di coloro che sul mare si spendono per la sicurezza e la pace, l’anima di coloro che dal mare traggono sostentamento con la pesca. Anche quest’anno si darà vita alla tradizionale Processione del simulacro della Madonna. Ecco il calendario delle celebrazioni religiose.

Si inizia venerdì 4 agosto, alle ore 19, con la recita del Santo Rosario e, a seguire, alle 19.30 la Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo Mons. Maurizio Aloise e concelebrata dai sacerdoti della Diocesi.

Sabato 5 agosto, alle ore 19, recita del Santo Rosario e, a seguire, la Santa Messa presieduta da don Gino Esposito (Parroco della concattedrale di Cariati). Domenica 6 agosto, invece, il giorno della festa. Dopo il Santo Rosario delle ore 19 sarà celebrata la Santa Messa presieduta da don Agostino De Natale (Parroco di Cropalati).

A seguire, poi, ci sarà la Processione che osserverà il seguente itinerario: Via Britannia, Via Svizzera, Via Francia, Via Spagna, Via Portogallo, Via Andorra, Via Belgio, Via Olanda, Via Lussemburgo, Via Stati Uniti, Via Canada, Via Messico, Via Panama. La Processione sarà animata dall’Unitalsi Diocesana e sarà accompagnata dalla Banda Musicale “Associazione musicale culturale Città di Corigliano-Rossano”.

L’illuminazione è stata realizzata dalla Ditta “Ledi Luce” di Corigliano-Rossano. Al termine della Processione ci sarà lo spettacolo pirotecnico a cura della ditta di Carmine Golluscio. I tanti cittadini e fedeli, infine, sono invitati a partecipare ai festeggiamenti religiosi in onore della Beata Vergine Maria “Stella del Mare” al Lido Sant'Angelo di Rossano.