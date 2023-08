Nella cucina del chiosco abusivo alimenti privi di tracciabilità: scatta il sequestro

Sono diverse le violazioni riscontrate dal personale della Polizia e della Capitaneria di Porto di Crotone, a seguito di un controllo svolto sull'intero litorale della provincia e che ha interessato, nei giorni scorsi, un chiosco-bar ubicato in località Feudo del comune di Cirò Marina.

Nel dettaglio, sin dalle prime indagini, sarebbe emerso come la struttura - realizzata in muratura e legno, ed estesa per circa 140 metri quadri - fosse stata realizzata in parte sul pubblico demanio ed in parte nella fascia dei trenta metri dal mare: il tutto senza alcuna autorizzazione, per di più all'interno di un terreno dichiarato come agricolo.

Come se non bastasse, all'interno della cucina del chioso sono stati rinvenuti circa 12 chili di prodotti ittici privi di qualsiasi documentazione e di tracciabilità. Il tutto è stato sequestrato, mentre al titolare dell'attività è stata elevata una multa da 1.500 euro.