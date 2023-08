Crotone. Studenti del Filolao in vacanza studio negli Usa, a confronto con popoli e culture

Sono tornati da una settimana eppure i sedici studenti del liceo scientifico Filolao di Crotone continuano ininterrottamente a parlare di questa meravigliosa vacanza studio trascorsa negli Stati Uniti.

Tutto merito della professoressa Mercedes Bernardo, docente di inglese del liceo che ha organizzato, nei minimi dettagli, questa splendida esperienza, sin dai giorni prima della partenza quando gli studenti della terza e quarta classe hanno dovuto fare i test per essere poi inseriti nelle classi di studio negli States.

Base di questa esperienza è stato il Pitzer College di Los Angeles, dove i ragazzi hanno avuto l'opportunità di approfondire la propria conoscenza di inglese con un corso intensivo di trenta ore, ma l'esperienza più particolare è stata proprio la vita nel college condivisa con altri studenti provenienti da tutto il mondo.

Un momento di crescita per i sedici studenti crotonesi che hanno avuto il modo di confrontarsi con realtà diverse, con modi di pensare e mentalità totalmente differenti dalla loro.

La professoressa Bernardo ha avuto un altro grande merito, perché ha fortemente voluto inserire all'interno del viaggio alcune gite “fuori porta” o, meglio, “fuori college” per far conoscere aspetti diversi del grande e variegato mondo degli Usa.

Gli studenti crotonesi hanno, quindi, avuto modo di visitare il California Museum of Science and Industry, il più grande centro scientifico della costa occidentale statunitense, dove hanno potuto provare anche l'esperienza di vedere da vicino lo Space Shuttle.

Indimenticabile la visita a Hollywood e la passeggiata sulla Walk of fame, Beverly Hills, gli Universal Studios e Rodeo Drive dove i ragazzi hanno visto e vissuto dal vivo i classici panorami dei film americani.

Non poteva mancare il bagno nella baia di Santa Monica, cavalcando le tavole da Surf in classico stile americano. E per gli appassionati, ma non solo, da perdere il fiato nella visita alla Cripto Arena patria dei Los Angeles Lakers ma soprattutto il museo dedicato al campione di basket Michael Jordan.

Las Vegas e San Diego sono state due mete importanti di queste escursioni. Esperienza unica la visita all'Old Town San Diego State Historic Park, situato nel quartiere della Città Vecchia di San Diego, che commemora i primi giorni della città e comprende molti edifici storici dal periodo dal 1820 al 1870. Un vero e proprio viaggio nel tempo, passeggiando tra le case tipiche dei film western. E per restare in tema western come non citare la visita al Gran Canyon in uno scenario più unico che raro.

Viaggi studio come questi sono esperienze che fanno crescere e maturare e che lasciano, in chi le vive, quella voglia di conoscere il mondo, spesso vero volano di uno sviluppo culturale e umano della persona.

Quando studenti di buona volontà incrociano nel loro percorso docenti come Mercedes Bernardo si crea una miscela speciale che rende lo studio e il percorso scolastico un cammino di crescita entusiasmante e magico.