Nella busta invece della spesa c’era l’hashish, beccati con 4 chili di droga

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Non è certamente passato inosservato ai carabinieri fermi ad un posto di blocco a Castrovillari, il maldestro tentativo di evitare d’esser fermati a bordo di uno scooter che, anzi alla vista della pattuglia, ha improvvisamente accelerato.

I militari non hanno perso tempo e hanno fermato il motociclo, con a bordo due persone, e nel quale, dopo un’accurata perquisizione, è spuntata una busta della spesa che dentro non aveva certo delle verdure ma ben quattro chili di hashish. Lo stupefacente era suddiviso in 40 panetti confezionati con della pellicola trasparente, ciascuno con un’etichetta identificativa.

Per i due, S.G. e S.S. le iniziali, inevitabilmente sono scattate le manette in flagranza per il reato di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio e per entrambe si sono spalancate le porte della Casa Circondariale di Castrovillari, in attesa dell’udienza di convalida.

Dato il quantitativo di droga rinvenuta, con il coordinamento della Procura della Repubblica della città del Pollino i Carabinieri sono già a lavoro per approfondire gli accertamenti sia di natura tecnica, a cura del Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti di Vibo Valentia, che prettamente investigativa con l’obiettivo di arrivare al canale di approvvigionamento e alla destinazione sul mercato al dettaglio, per i quali sarà indispensabile esaminare le etichette riportate su ogni panetto.