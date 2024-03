Castrovillari, detenzione e spaccio di droga: 42enne finisce in carcere

Nella mattinata di oggi, personale della Polizia di Stato, nell’ambito delle direttive emanate dal Questore di Cosenza, Giuseppe Cannizzaro - in ordine al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti - ed in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip presso il Tribunale di Castrovillari su richiesta della Procura locale, ha tratto in arresto un 42enne domiciliato nella città del Pollino e con a carico diversi precedenti penali.

Il provvedimento è l’epilogo di una intensa attività d’inchiesta, coordinata dalla Procura, diretta da Alessandro D’Alessio, ed avviata dalla Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato cittadino, a seguito di diversi episodi di spaccio nel centro cittadino.

In particolare, sin dal mese di gennaio scorso, i poliziotti hanno verificato che l’indagato avrebbe detenuto e spacciato droga approfittando della fitta vegetazione e dei luoghi quasi inaccessibili della sua abitazione, cercato di eludere eventuali controlli di polizia.

Circostanza non sfuggita agli investigatori che in più riprese, hanno rinvenuto e sequestrato stupefacenti: eroina in pietra per un peso complessivo di poco più di 174 grammi e quattro panetti di hashish, per oltre 386 grammi, e che avrebbe fruttato tra i 25 ed i 30 mila euro.

La presunte attività dell’indagato, già pregiudicato per gli stessi reati, si sarebbero realizzate, tra l’altro, nel periodo in cui risultava sottoposto alla libertà vigilata e alla sorveglianza speciale.