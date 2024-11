Castrovillari, in auto con oltre 50 grammi di cocaina: arrestato

È stato fermato per un controllo stradale ed è apparso sin da subito particolarmente agitato e nervoso, facendo insospettire i militari. È successo nei giorni scorsi a Castrovillari, nel corso di un controllo notturno dopo aver intravisto una particolare auto sportiva.

A bordo del mezzo un trentaduenne originario di Acquaformosa, sottoposto a perquisizione. Nel mezzo sono stati rinvenuti 2 mila euro in contanti, mentre nel cofano, ben occultata, una busta contenente oltre 50 grammi di cocaina. Il tutto è stato prontamente sequestrato.

L'accusa per l'uomo è quella di detenzione ai fini di spaccio, motivo per il quale al termine delle formalità di rito è stato trasferito in carcere.