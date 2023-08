Drammatico incidente a Crotone: papà muore sul colpo, ferite mamma e figlia

Una persona è morta ed altre tre sono rimaste ferite in un violento scontro avvenuto intorno alle undici e mezza di ieri sera sull’ormai famigerata statale 106 jonica, nel tratto crotonese.

La tragedia in località Trafinello, in prossimità del bivio per Cutro: due auto coinvolte, una Lancia Musa ed una Nissan Qashqai. Sulla prima viaggiava una famiglia di tre persone composta da padre, madre e figlia minorenne: ad avere la peggio, purtroppo, è stato l’uomo, che era al volane e che è deceduto sul colpo.

La mamma e la ragazza, invece, sono state estratte dall’abitacolo ed affidate al personale sanitario del Suem118 per le prime cure del caso ed il loro successivo trasporto in ospedale. A bordo della Nissan, invece, una sola donna anch’essa accompagnata in ospedale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Crotone che hanno messo in sicurezza le vetture e la zona sito. Per estrare la salma, rimasta incastrata nell’auto, si è invece dovuto attendere l’autorizzazione del magistrato di turno e l’arrivo del medico legale.

La Statale 106 è stata inizialmente chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia è poi riaperta su un’unica corsia fino al termine delle operazioni di soccorso. Presente anche la Polizia Stradale per gli adempimenti di competenza.