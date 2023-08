Mare Sicuro, le moto d’acqua nel mirino della Guardia Costiera: controlli e sequestri

Anche quest’anno la Guardia Costiera ha incrementato le attività di controllo a tutela dell’incolumità dei bagnanti, dell’ambiente marino ed a garanzia della sicurezza di tutti coloro che intendono fruire del mare. La bella stagione rappresenta il momento di massima fruizione di spiagge e mare da parte della collettività ed il personale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera è chiamato ad assolvere il compito di garantire il sereno e sicuro svolgimento delle attività balneari da parte dell’utenza intervenendo, nel caso occorra, per reprimere condotte illecite.

L’operazione Mare Sicuro - 2023, che ha avuto inizio lo scorso mese di giugno, già vede impiegati lungo tutto il litorale uomini e donne della Guardia Costiera, con particolare attenzione ai siti considerati sensibili a causa della maggior affluenza turistica. Sotto il coordinamento della Direzione marittima di Reggio Calabria, nel litorale tirrenico i militari della guardia costiera stanno operando con l’impiego coordinato di mezzi navali e pattuglie terrestri e con il supporto di un elicottero del V Reparto Volo della Polizia di Stato, per assicurare una capillare vigilanza al fine di garantire, in particolare, l’inderogabile rispetto dei limiti di navigazione in prossimità della costa e la salvaguardia della zona riservata alla balneazione, puntando a prevenire comportamenti pericolosi e irresponsabili da parte degli utenti del mare.

Già numerosi controlli sono stati esperiti a conduttori di acquascooter alcuni dei quali sorpresi a navigare in zone vietate lungo il litorale, comportando in alcuni casi anche il sequestro amministrativo del natante. In particolare, nel corso dell’ultimo fine settimana sono state sottoposte a controllo diverse moto d’acqua. Una di queste deviava la rotta dirigendosi a forte velocità verso la riva dove spiaggiava ed il conduttore si dava alla fuga, lasciando sul posto l’acquascooter. La moto d’acqua veniva posta sotto sequestro e sono in corso accertamenti atti ad identificare il soggetto. Le attività proseguiranno anche nei prossimi giorni.