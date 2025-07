Piscina abusiva e priva dei requisiti di sicurezza: scatta il sequestro

Una grande piscina con annessa zona relax, chiosco bar ed area spogliatoio è stata sequestrata nei giorni scorsi dai Carabinieri del Nas di Reggio Calabria, a seguito di un controllo svolto assieme al gruppo per la tutela della salute nell'ambito dell'operazione Estate Tranquilla 2025. In particolare, i militari hanno attenzionato stabilimenti balneari e villaggi turistici, e, più in generale, le attività connesse al turismo lungo la fascia costiera del reggino.

In un caso, proprio nella provincia reggina, è stata scoperta questa struttura che ha attirato i militari per la totale assenza dei requisiti minimi di sicurezza. Il controllo ha poi fatto emergere che l'intera struttura era stata realizzata abusivamente, e quindi senza alcuna autorizzazione, in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Circostanze che hanno portato al sequestro della struttura, che ha un valore stimato in circa 450 mila euro.