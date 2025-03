Sala giochi abusiva a Villa San Giovanni: denunciato il titolare

Il titolare di una sala giochi di Villa San Giovanni è stato denunciato a piede libero per frode informatica e violazione delle normative sulla videosorveglianza.

Lo rendono noto gli agenti della Questura di Reggio Calabria, impegnati in questi giorni - assieme ai tecnici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - in una serie di controlli mirati rivolti proprio a questo tipo di attività.

In particolare, gli agenti del commissariato locale hanno svolto delle consuete verifiche appurando però la presenza di una serie di manomissioni sugli apparecchi di gioco, realizzate per eludere i controlli degli organi preposti. Le stesse slot-machine sono poi risultate contraffatte, e dunque non conformi all'utilizzo.

Circostanza che ha portato al sequestro delle apparecchiature di gioco ed alla denuncia del titolare, al quale è stata elevata anche una sanziona di oltre un milione di euro.